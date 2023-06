Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: partenariat de distribution avec CMB Monaco information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce avoir conclu avec CMB Monaco, banque privée basée dans la principauté, un partenariat de distribution afin de permettre aux clients de CMB Monaco d'accéder à l'ensemble de la gamme wealth d'Eurazeo.



Grâce à ce partenariat, CMB Monaco enrichit son offre de private market et permet à ses clients d'accéder à l'expertise d'Eurazeo à travers une gamme complète de fonds visant à accompagner la croissance de sociétés non cotées.



'Pour Eurazeo, c'est un nouveau pas vers l'internationalisation de notre offre grâce à des partenaires de choix', commente Luc Maruenda, head of wealth solutions de la société d'investissement française.





