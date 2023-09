Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: partenariat avec la plateforme iCapital information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce un partenariat avec la plateforme fintech iCapital, visant à accroître l'accès des conseillers en investissement financier à la gamme d'Eurazeo en matière d'opportunités d'investissement sur les marchés privés.



Avec ce partenariat, la société d'investissement s'appuiera sur la technologie de pointe d'iCapital et sa plateforme iCapital Marketplace pour distribuer sa gamme d'offres alternatives aux conseillers en investissement financier.



Le premier lancement disponible portera sur un fonds d'impact d'Eurazeo centré sur les infrastructures de transition. A travers ce partenariat, il renforce son engagement en faveur de l'ouverture de la classe d'actif aux particuliers du monde entier.





