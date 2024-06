Eurazeo ouvre un bureau à Tokyo

(AOF) - Eurazeo a annoncé l’ouverture d’un bureau à Tokyo renforçant ainsi la présence de ses équipes en Asie. Il a pour vocation d’être au plus près de ses clients et de soutenir les sociétés de son portefeuille dans cette géographie. Sous la supervision de Mathieu Teisseire, managing partner en charge de l'équipe investor relations, et de Solomon Moos, director asia, le bureau de Tokyo sera dirigé par Ken Hu qui rejoint l'équipe investor relations d'Eurazeo en tant que director. Ce dernier aura particulièrement la charge du développement commercial et des relations avec les investisseurs au Japon.

Avant de rejoindre Eurazeo, Ken Hu a occupé plusieurs postes de direction chez Strategic Value Partners et AMP Capital Investors. Précédemment, il a été CFO d'une des plus importantes start-ups au Japon.

Présent en Chine depuis 2013, en Corée du Sud depuis 2019, et à Singapour depuis 2020, Eurazeo ouvre un quatrième bureau dans cette zone géographique. "Cette implantation s'inscrit dans une volonté d'accélérer l'expansion du groupe au sein des marchés asiatiques, et d'en faciliter l'accès aux entreprises qu'il accompagne", a expliqué la société d'investissement.

