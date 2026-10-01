Eurazeo ouvre son premier bureau au Moyen-Orient

Eurazeo annonce l'ouverture de son premier bureau au Moyen-Orient, à Abu Dhabi. Implanté au sein de l'ADGM, le centre financier international de la capitale des Emirats arabes unis, il vient renforcer durablement sa présence dans la région du Golfe.

Ce bureau constituera le point d'ancrage des activités d'Eurazeo au Moyen-Orient. Il permettra au groupe de se rapprocher encore davantage des investisseurs institutionnels, des family offices, des fonds souverains et de ses partenaires stratégiques dans l'ensemble de la région.

Au cours des dix dernières années, Eurazeo indique avoir noué des relations solides avec de nombreux investisseurs du Moyen-Orient et accompagné plusieurs entreprises de son portefeuille dans leur développement au sein d'économies qui comptent parmi les plus dynamiques au monde.

"Les investisseurs de la région souhaitent diversifier davantage leurs portefeuilles et accroître leur exposition à l'Europe, dont ils apprécient la richesse des opportunités d'investissement et la stabilité de l'environnement économique", souligne le groupe d'investissement français.

Implanté au sein de l'une des principales places financières mondiales, concentrant une part majeure des capitaux souverains à l'échelle internationale, ce bureau est placé sous la responsabilité d'Adrien Pinelli, managing director au sein de l'équipe Investor Relations dirigée par Mathieu Teisseire.