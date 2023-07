Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: nomination dans l'équipe growth information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la nomination d'Hala Fadel, qui a rejoint son équipe growth en 2022 en tant que managing director, comme managing partner en charge de l'activité growth. A ce titre, elle rejoint le management committee du groupe d'investissement.



Hala Fadel cumule une expérience de 25 ans dans l'investissement et l'accompagnement d'entreprises en croissance. Elle a notamment passé près de 15 ans chez Comgest sur leur fonds d'investissement dans les sociétés de croissance européennes.



Elle dirigera une équipe internationale et expérimentée d'une vingtaine de professionnels présents à Paris, Londres et Berlin. Par ailleurs, elle siège actuellement au conseil d'administration du Massachusetts Institute of Technology (MIT).





