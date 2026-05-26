Eurazeo mise sur les aparthotels franciliens

La société d'investissement Eurazeo annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Babylon, un opérateur émergent d'aparthotels en Île-de-France. Menée via le fonds EZORE, cette opération vise à tripler la taille du portefeuille d'ici 2030.

Le marché parisien de l'hébergement touristique, réputé pour sa forte réglementation et sa tension immobilière, attire de nouveaux capitaux institutionnels. Eurazeo a officialisé son entrée majoritaire au capital de Babylon, aux côtés de ses fondateurs. Il s'agit de la deuxième transaction pour le fonds EZORE d'Eurazeo, qui avait inauguré son déploiement avec le rachat d'Aquardens en Italie.

Objectif : tripler de taille d'ici 2030

Babylon gère actuellement un parc d'environ 5 400 m² (soit près de 400 lits) opérationnels ou en développement, complété par un pipeline sous exclusivité de 5 000 m² additionnels.

Sous la houlette de l'équipe Real Estate d'Eurazeo, l'exploitant ambitionne de tripler ses actifs sous gestion à l'horizon 2030. Pour y parvenir, la stratégie s'articulera autour de deux axes : le recyclage urbain avec l'acquisition en propre d'hôtels obsolètes ou d'immeubles de bureaux vacants (de 500 à 4 000 m²) à repositionner aux meilleurs standards énergétiques, et l'asset light avec le développement de contrats de gestion pour le compte de propriétaires tiers.

Capter les mutations du voyage d'affaires et de loisirs

Fondée au début de l'année 2025 par Martin Stalla-Bourdillon (Président), Thomas Zaepffel et Geoffroy Mestrallet (co-fondateurs de Kerria AM), la jeune pousse surfe sur la croissance structurelle des aparthotels de "nouvelle génération".

En combinant l'autonomie d'un appartement hyper-central et les standards de service d'un hôtel, la plateforme cible de front les nouvelles attentes des voyageurs tout en répondant aux exigences de la transition écologique via la réhabilitation du bâti existant. Grâce au soutien d'Eurazeo, Babylon va désormais pouvoir structurer ses équipes pour accélérer son déploiement francilien.