Eurazeo: les parts dans Iroko cédées à ses dirigeants

(CercleFinance.com) - Les fondateurs et dirigeants d'Iroko, un spécialiste de l'épargne immobilière, ont annoncé mercredi avoir renforcé leur position au capital en rachetant la participation précédemment détenue par Eurazeo .



En 2020, Iroko avait levé trois millions d'euros auprès d'Eurazeo, HEC Ventures et de son actionnaire historique LO Capital afin de se donner 'les moyens de ses ambitions'.



L'objectif était alors d'atteindre 100 millions d'euros d'encours en trois ans, un chiffre très largement dépassé puisque l'encours d'Iroko atteignait 265 millions d'euros fin 2022.



La société, qui revendique autour d'un milliard d'euros sous gestion, dit bénéficier de la confiance de 20.000 épargnants et de plus de 1.200 conseillers en gestion de patrimoine partenaires.



Avec un effectif de 60 collaborateurs, Iroko déploie les capitaux confiés par ses clients dans six pays d'Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Irlande).



Sa SCPI 'Iroko Zen', lancée en novembre 2020, affiche à elle seule une capitalisation de plus 900 millions d'euros.





Valeurs associées EURAZEO 72,45 EUR Euronext Paris +0,62%