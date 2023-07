Eurazeo : légère hausse des encours au premier semestre

Dans ce contexte, la société a confirmé ses objectifs 2023 d'une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings, qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts.

Au premier semestre 2023, le résultat net part du Groupe s'établit à 1,797 milliard d'euros. Hors éléments non-récurrents, le résultat net part du Groupe ressort à – 42 millions d'euros. Eurazeo a enregistré un gain non-récurrent de 1,9 milliard d'euros résultant de la différence entre la juste valeur du portefeuille d'investissement du bilan et sa valeur comptable antérieure au 1er janvier 2023.

(AOF) - Au premier semestre, les actifs sous gestion du groupe Eurazeo ont progressé de 3,5% à 35,2 milliards d’euros. Les encours pour compte de tiers s’élèvent à 24,9 milliards d’euros (+6,6%), dont 5 milliards d’euros d’engagements non tirés (drypowder). Les actifs sous gestion générant des commissions ont atteint 25 milliards d’euros, en hausse de 16%. Au cours du premier semestre 2023, Eurazeo a levé 1,3 milliard d’euros en retrait de 15%.

