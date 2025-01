Eurazeo: le titre monte, Goldman Sachs passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 11:43









(CercleFinance.com) - L'action Eurazeo signe lundi matin l'une des plus fortes hausses du SBF 120 à la Bourse de Paris, portée par une note de Goldman Sachs qui souligne les perspectives de redistribution de capital offertes par le spécialiste de la gestion d'actifs.



Vers 11h30, le titre avance de 2,2%, pour revenir en direction de plus hauts de quatre mois, alors que l'indice SBF recule au même moment d'environ 0,9%.



Selon Goldman, la société est bien partie pour réussir sa phase de transition, qui doit la voir basculer d'un modèle d'investissement en propre vers celui d'un gestionnaire d'actifs alternatifs pour comptes tiers.



Le bureau d'études se dit par ailleurs de plus en plus optimiste concernant la capacité du groupe à monétiser son portefeuille - qui atteint aujourd'hui quelque 8,5 milliards d'euros - comme l'illustrent les conditions séduisantes dans lesquelles ses dernières cessions ont été effectuées.



De son point de vue, cet élément pourrait conduire Eurazeo à encore renforcer ses rachats d'actions, sachant que le groupe prévoit déjà 2,3 milliards d'euros de retours aux actionnaires sur la période 2024-2027.



Goldman Sachs relève en conséquence sa recommandation à 'achat', contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours porté de 83 à 91 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 28%.





