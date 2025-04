Eurazeo: le rachat de Bridewell autorisé par Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 14:32









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé lundi le rachat conjoint par les fonds d'investissement Oakley Capital et Eurazeo de Bridewell, l'un des leaders des services de cybersécurité au Royaume-Uni.



Cette opération vise à rapprocher Bridewell d'I-Tracing, une société déjà détenue par Oakley Capital et Eurazeo, afin de créer un champion européen indépendant des services de cybersécurité.



Ensemble, les deux entreprises rassembleront plus de 1000 consultants, analystes et ingénieurs couvrant tous les métiers en matière de cybersécurité.



Son offre doit s'étendre de l'audits au conseil stratégique en passant par les services managés de sécurité 24/7 et la gestion des identités à des partenariats mondiaux avec groupes comme Microsoft, Google ou Splunk.



La Commission, qui a examiné le dossier en vertu de la procédure simplifiée, estime que l'opération ne devrait pas susciter de problème de concurrence en raison de leurs parts de marché limitées sur le marché.





