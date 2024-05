Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: lancement d'un fonds à impact pour l'environnement information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé jeudi le lancement d'un fonds à impact consacré aux questions environnementales et inspiré du concept des 'limites planétaires' établi par une équipe internationale de chercheurs.



Imaginé en 2009 par le Stockholm Resilience Centre (SRC), le concept des neuf limites planétaires est destiné à mesurer l'impact des activités humaines sur l'écosystème planétaire.



Ces processus vitaux, comme le changement climatique, la perte de biodiversité ou encore le changement d'usage des sols, sont censés déterminer la résilience et la stabilité du système Terre.



Le groupe de capital-investissement précise que le fonds, baptisé 'Eurazeo Planetary Boundaries Fund (EPBF)', affichera un montant cible d'au moins 750 millions d'euros.



Il prévoit principalement d'investir dans des PME européennes dans des secteurs tels que l'agriculture et l'alimentation, les déchets et emballages, la gestion de l'eau, les énergies bas-carbone et les services de transport.



Eurazeo prévoit de travailler avec un comité d'experts, qui sera chargé de lui fournir une orientation stratégique et des conseils axés sur l'impact.



Cet organisme sera notamment composé de Hans Bruyninckx, ancien directeur de l'Agence européenne pour l'environnement, de Laurent Gilbert, ancien directeur de l'innovation durable de L'Oréal et de Pia Heidenmark Cook, l'ancienne responsable du développement durable chez Ikea.





