Eurazeo : la cession de DORC à Carl Zeiss Meditec est finalisée

(AOF) - Eurazeo a finalisé la cession de DORC (Dutch Ophthalmic Research Center) à Carl Zeiss Meditec AG, l’une des principales sociétés de technologie médicale au monde. La transaction matérialise un retour brut de 2,6 fois cash-on-cash et un taux de rendement interne (TRI) brut de 24% sur l’investissement initial, avec environ 386 millions d’euros de produit brut de cession revenant au bilan d’Eurazeo.

