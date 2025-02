Eurazeo: JCDecaux Holding dépasse les 20% du capital information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 15:02









(CercleFinance.com) - La SAS JCDecaux Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 février, le seuil de 20% du capital d' Eurazeo et détenir 20,45% du capital et 27,45% des droits de vote, au résultat d'une diminution du nombre total d'actions de la société d'investissement.



Le déclarant précise qu'il n'envisage pas de poursuivre ses acquisitions au-delà du seuil de 30% du capital, ni de demander la nomination d'un ou plusieurs membres supplémentaires au conseil de surveillance sauf s'il venait à détenir 23% ou plus du capital.





Valeurs associées EURAZEO 80,00 EUR Euronext Paris +0,76%