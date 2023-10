Eurazeo investit dans l’assurtech indienne, InsuranceDekho

(AOF) - Eurazeo, à travers son fonds de capital-risque dédié à l’assurtech géré pour le compte de BNP Paribas Cardif, annonce son investissement dans InsuranceDekho, principal acteur de l’assurtech en Inde, aux côtés du Mitsubishi UFG Financial Group, de nouveaux investisseurs et d’autres investisseurs historiques. Ce financement de série B, à hauteur de 60 millions de dollars, est une combinaison de fonds propres et de dettes.

Il s'agit de la deuxième série de financement en 2023, pour l'entreprise basée à Gurgaon, avec une levée de fonds totale de 200 millions de dollars. La société avait déjà réussi à lever 150 millions de dollars en février, dans le cadre du plus grand financement de série A, jamais réalisé par une assurtech en Asie du Sud.

" Grâce à son réseau d'agents, InsuranceDekho aide les consommateurs à comparer les devis et à souscrire aux meilleures offres d'assurances en Inde, dans les secteurs de l'automobile, de la santé, de l'assurance-vie et du voyage ", explique la société d'investissement. Elle est devenue rentable en mars 2023.

La plateforme vise à proposer des produits d'assurance aux nombreux ménages et entreprises qui n'y avaient auparavant que peu ou pas accès et à faciliter la souscription. Elle concentre ses actions sur des agents et clients basés en dehors des grandes villes, où les assureurs sont moins présents en raison des coûts de service plus élevés.

Cet acteur de l'assurtech a pour objectif d'utiliser les fonds de ces séries de financement, pour renforcer certaines activités de marketing, étendre davantage sa présence dans les zones reculées d'Inde, adapter sa plateforme technologique, explorer des opportunités de croissance non-organique et, pour de nouvelles initiatives telles que la réassurance, et continuer à démocratiser et révolutionner le paysage de l'assurance en Inde.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'investissement créée en 2001 avec 530 sociétés en portefeuille ;

- 34,1 Mds d’actifs sous gestion, dont 70% pour compte de tiers : 71 % dans le private equity, 20% dans la dette privée puis dans l'immobilier ;

- Modèle d'affaires :

- 4 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 10 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE,

- 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds,

- 2 enjeux complémentaires de croissance : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

-Capital structuré par pactes entre JCDecaux holding (17,86%), la famille Michel David-Weill (16,71%) et la famille Richardson (3,55 %), Jean-Charles Decaux présidant le conseil de surveillance de 15 membress, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing co-présidant le directoire de 4 membres, entièrement renouvelé en février ;

- Solidité du bilan exempt de dettes avec des disponibilités de +1,1 Md€.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme visant un doublement des actifs sous gestion à 60 Mds€ en 2026-2028 et une marge de 35-40 % contre 30 % en 2021 ;

- Stratégie d'innovation pilotée par un comité digital au sein du conseil de surveillance en charge d'accélérer l’intégration du digital dans les activités opérationnelles, d’analyser l’environnement digital et d’évaluer le risque cyber ;

- Stratégie environnementale “O +“ validée par le SBTi, applicable aux 350 sociétés en portefeuille et visant le zéro émission nette en 2040 :

- focus sur la biodiversité,

- 90 % des fonds actifs éligibles à la taxonomie européenne et lancement de fonds à impact,

- 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone,

- 4,3 Mds€ investis dans le climat et l’inclusion sur toutes les stratégies ;

- S électivité dans les investissements : au 1 er trimestre, O,3 Md€ investis, 0,9 Md€ déployé ave7,8 Mds€ de marge de manœuvre financière ;

- Portefeuille équilibré, aucune société ne représentant + 10 % de l'ANR, la part des sociétés cotées étant limitée à 6 % : 44 % dans le Mid Larrge Buyout, 23 % dans le Growth, 11 % dans l’immobilier, 9 % dans les marques et 8 % dans le small mid buyout.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué, de 127,1 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Rotation d’actifs avec des investissements, financés par levées de fonds auprès des clients, d'un montant de 3,2 Mds€ et par cessions de 2,9 Mds€ ;

- Programme 2023 ambitieux en levées de fonds et en pénétration de la clientèle particulière ;

- Objectif 2023 d'une forte croissance du bénéfice ;

-Dividende 2022 de 2,2€ en hausse de 26% et programme d'actions de 100 M€.