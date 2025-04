Eurazeo: investit dans Ekoscan Integrity Group (EIG) information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce investir - via son équipe Small-mid buyout - dans la société Ekoscan Integrity Group ('EIG'), présentée comme 'leader international dans les solutions de contrôle non destructif pour les applications industrielles et les infrastructures critiques'.



EIG, fondée en 2015 en France, est spécialisée dans la fabrication d'équipements et de services de contrôle, principalement à travers des technologies ultrasonores avancées.



L'entreprise est présente dans plus de 50 pays et réalise 85 % de son chiffre d'affaires à l'international.



'Nous sommes très heureux de nous associer à Hugo Cence (pdg de EIG, ndlr) et à son équipe, dont l'ambition est de créer un leader mondial des solutions de contrôle non destructif' a commenté Benjamin Hara, Partner - Small-mid buyout chez Eurazeo.







