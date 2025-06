Eurazeo: investissement dans SMP Energies information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans SMP Energies, marquant le deuxième investissement de son fonds Eurazeo Planetary Boundaries Fund (EPBF) depuis le premier closing de ce fonds en mars 2025.



Premier contracteur de forage français à destination de la géothermie avec plus de 60 puits forés, SMP Energies propose une offre clé en main, maitrisant l'ensemble des services de forage, d'entretien et d'abandon de puits, en France et à l'étranger.



Aux côtés du management, EPBF accompagnera sa croissance à travers des investissements dans sa croissance organique et une stratégie de consolidation pour créer le leader européen du forage profond pour la géothermie et les solutions décarbonées.





