Eurazeo: investissement dans OMMAX en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Eurazeo indique avoir finalisé son investissement dans OMMAX, l'un des cabinets de conseil en stratégie digitale les plus dynamiques en Europe, soit le quatrième investissement hors de France pour son équipe Elevate.



Basé à Munich en Allemagne et disposant de bureaux au Royaume-Uni et en Italie, OMMAX accompagne des clients à travers toute l'Europe dans la définition et la mise en oeuvre de stratégies digitales génératrices de croissance durable et d'avantage concurrentiel.



Avec plus de 300 consultants, il intervient auprès d'investisseurs en private equity et d'entreprises dans divers secteurs. Eurazeo s'associera aux fondateurs ainsi qu'à son équipe dirigeante pour l'accompagner dans ses prochaines étapes de croissance.





