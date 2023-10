Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eurazeo: investissement dans l'assurtech en Inde information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 08:50

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce un investissement, à travers son fonds de capital-risque dédié à l'assurtech géré pour le compte de BNP Paribas Cardif, dans InsuranceDekho, principal acteur de l'assurtech en Inde.



Cet investissement aux côtés du Mitsubishi UFG Financial Group, de nouveaux investisseurs et d'autres investisseurs historiques, prend la forme d'un financement de série B, à hauteur de 60 millions de dollars, combinant des fonds propres et des dettes.



Fondée en 2017 et incubée au sein de CarDekho, le plus grand fournisseur indien de solutions numériques pour l'automobile, InsuranceDekho a enregistré une trajectoire de croissance significative et est devenue rentable en mars 2023.