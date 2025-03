Eurazeo: hausse de 4% des AUM sur 12 mois information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Eurazeo affiche à fin décembre 2024, des actifs sous gestion (AUM) en hausse de 4% sur 12 mois à 36,1 milliards d'euros, dont 26,2 milliards pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers), en augmentation de 10% sur 12 mois.



Lesactifs sous gestion générant des commissions(Fee Paying AUM) s'élèvent à27,0 MdsE, en hausse de +8% au total et de+12% pour le compte de tierssur 12 mois.



En 2024, Eurazeo indique avoir collecté 4,3 MdsE auprès de ses clients, soit un montant en hausse de 23% par rapport à 2023 et supérieur à la guidance d'environ 4 MdsE.



En 2024, le Groupe a retourné près de 400 ME aux actionnaires :180 ME de dividendes(dividende par action en hausse de +10%), et213 ME avec le rachat de 3 millions d'actions propres en vue d'annulation(environ 4% des actions en circulation).



Le Directoire d'Eurazeo proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires 2025 le paiement d'undividende ordinaire de 2,65E par action, soit une nouvellehausse de près de 10%par rapport au dividende ordinaire 2024 (2,42E).







Valeurs associées EURAZEO 74,95 EUR Euronext Paris -0,79%