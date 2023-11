Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: hausse de 11% des AUM sur 12 mois information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Eurazeo revendique des actifs sous gestion (AUM) à 33,5 milliards d'euros à fin septembre 2023, en hausse de 11% sur 12 mois (proforma de la cession de Rhône), dont des AUM générant des commissions à 24,2 milliards, en croissance de 19% sur 12 mois.



Concernant l'activité des sociétés de son portefeuille, le groupe d'investissement fait part d'une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur tous les segments hors growth (+11%), ainsi que d'une bonne dynamique du segment growth (+17%).



Pour 2023, Eurazeo anticipe une collecte de l'ordre de trois milliards d'euros et confirme viser une nouvelle forte croissance de ses fee related earnings, 'qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts'.





