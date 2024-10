Eurazeo : Grape Hospitality cède 22 hôtels en France

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette opération stratégique marque une étape majeure dans le développement de Grape Hospitality, permettant au groupe de se recentrer sur les segments upper midscale et upscale.

(AOF) - Au sein de sa stratégie Real Estate, Eurazeo a annoncé que Grape Hospitality, participation détenue à 70 %, a cédé un portefeuille de 22 hôtels situés en France. Ce portefeuille, représentant la majeure partie des hôtels économiques de Grape Hospitality, est acquis par un consortium formé par un opérateur hôtelier et un investisseur immobilier. " La valeur de cession représente une prime significative par rapport à la valeur du portefeuille inscrite au bilan d’Eurazeo au 31 décembre 2023 ", précise la société d’investissement.

