Eurazeo propose une hausse de 10% du dividende ordinaire à 2,65 euros par action et un doublement du programme de rachat d'actions à 400 millions d'euros.

Les réalisations d'actifs ont été multiplié par 2,5 pour atteindre 3,4 milliards d'euros, et les déploiements ont augmenté de 18% à 4,6 milliards d'euros.

(AOF) - A l'occasion de la publication de ses résultats 2024, Eurazeo a annoncé une nette hausse de ses actifs sous gestion pour compte de tiers et l'amélioration de la rémunération de ses actionnaires. La société affiche une perte nette, part du groupe, de 430 millions d'euros, impacté par des ajustements de juste valeur, contre un profit de 1,8 milliard d'euros en 2023. La contribution de l’activité d’investissement est négative à hauteur de 544 millions d'euros, en raison principalement de la variation de juste valeur du portefeuille enregistrée sur l’année.

Eurazeo : forte hausse des profits de la gestion d'actifs et du dividende en 2024

