Eurazeo: finalise la cession de DORC

(CercleFinance.com) - Eurazeo finalise la cession de Dutch Ophthalmic Research Center (DORC) à Carl Zeiss Meditec, l'une des principales sociétés de technologie médicale au monde.



DORC est une plateforme de chirurgie ophtalmique de premier plan et à forte croissance, sur le marché de la vitréorétine (' VR ') et de la cataracte.



Eurazeo a accompagné la croissance de DORC, en consolidant son expertise sectorielle, en accélérant son expansion internationale notamment aux États-Unis et en Asie.

La transaction matérialise un retour brut de 2,6 x cash-on-cash et un taux de rendement interne (TRI) brut de 24 % sur l'investissement initial, avec environ 386 ME de produit brut de cession revenant au bilan d'Eurazeo.





