Eurazeo: entrée dans le CAC Next 20 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 10:13









(CercleFinance.com) - A l'issue de la revue annuelle de ses indices de Paris, Euronext fait part de l'intégration du constructeur aéronautique Dassault Aviation et de la société d'investissement Eurazeo dans ses indices CAC Next 20 et CAC Large 60.



Le groupe de Bourses paneuropéen précise que ces deux valeurs remplaceront dans ces deux indices le chimiste Solvay et le groupe de solutions de paiement Worldline, qui seront ainsi relégués au CAC Mid 60.



Ces changements seront mis en oeuvre après la clôture des marchés du vendredi 21 mars et prendront donc effet le lundi suivant à l'ouverture. Aucun changement n'est apporté au CAC40 et au SBF120.





