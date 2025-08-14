 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eurazeo en négociations pour céder Ultra Premium Direct à Inspired Pet Nutrition
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 17:58

(Zonebourse.com) - Eurazeo annonce être entré en discussions exclusives avec Inspired Pet Nutrition (IPN), soutenu par CapVest Partners, pour céder sa participation dans Ultra Premium Direct (UPD), leader français de la vente en ligne d'aliments premium pour animaux.

Fondée en 2013, UPD compte plus de 285 000 clients et développe une stratégie omnicanale. Cette cession, qui inclurait également Eutopia et d'autres actionnaires minoritaires, interviendrait après l'acquisition récente de Sopral par IPN, renforçant ainsi une plateforme indépendante majeure en Europe.

L'opération, soumise aux consultations réglementaires, devrait être finalisée au 4e trimestre 2025.

Depuis début 2025, Eurazeo a annoncé ou réalisé des cessions totalisant près de 1,1 MdEUR, soit environ 14% de son portefeuille.

Valeurs associées

EURAZEO
54,2000 EUR Euronext Paris -0,46%
