Eurazeo dépasse son objectif initial pour son programme ESF V

Eurazeo annonce le closing final de son cinquième programme secondaire de private equity à 2,3 MdsEUR, dépassant ainsi l'objectif initialement fixé à 2 MdsEUR pour les engagements totaux levés par Eurazeo Secondary Fund V (ESF V) et ses véhicules associés.

Ce montant représente par ailleurs une progression significative par rapport au précédent programme, qui avait atteint 1 MdEUR en 2021, "témoignant de la reconnaissance par les investisseurs de l'expertise et du positionnement singulier d'Eurazeo sur le marché secondaire".

La société d'investissement ajoute avoir attiré une base d'investisseurs internationale et diversifiée, composée notamment de fonds souverains, de fonds de pension, d'institutions financières, de family offices et d'investisseurs privés.

Présent sur le marché secondaire depuis 2003, Eurazeo s'appuie sur une équipe dédiée de plus de 30 professionnels. Les actifs sous gestion de son activité Secondaries & Mandates dépassent 6,4 MdsEUR, soit 17% des actifs sous gestion totaux du groupe.

"Dans un environnement de marché volatil, nous observons un niveau record d'opportunités. À ce titre, ESF V est déjà largement entré en phase de déploiement, avec près de 50% du fonds investi à ce jour au travers de 22 transactions secondaires", souligne Amine Rais, partner au sein de l'équipe Secondaries & Mandates d'Eurazeo.