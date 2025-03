Eurazeo: démission d'un membre du directoire information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - Eurazeo fait part de la démission d'Olivier Millet, membre du directoire depuis 2018 et managing partner en charge notamment de l'activité d'investissement dédiée aux ETI et PME dont il est dirigeant depuis septembre 2005.



À la tête de la stratégie d'investissement Small-Mid Buyout (SMBO) d'Eurazeo, il a participé à la construction de 'l'une des franchises de référence en Europe sur le segment de l'investissement dans les ETI et PME en croissance, dans les secteurs des services et de la technologie'.



Cette démission s'inscrit dans le cadre d'une transition managériale préparée et choisie pour 'construire une équipe de référence, reconnue et cohérente' sous la direction de Pierre Meignen, membre du groupe depuis près de 15 ans et partner en charge de l'activité SMBO depuis 2023.



Dans le cadre de cette transition, Eurazeo est en discussion avec Olivier Millet pour envisager les conditions auxquelles le groupe pourrait continuer à bénéficier de son expertise en tant que senior advisor.





Valeurs associées EURAZEO 71,5000 EUR Euronext Paris +0,49%