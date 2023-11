Eurazeo d'ici 2027: une croissance ciblée sans trop d'investissements, des actionnaires choyés

La société d'investissement Eurazeo a annoncé jeudi vouloir d'ici 2027 devenir "l'acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe" dans des entreprises moyennes, en forte croissance et ayant un impact environnemental et social positif, tout en limitant les investissements et en rémunérant ses actionnaires.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Nous sommes un acteur tourné vers les valeurs de croissance, grâce à notre méthode de création de valeur visant la constitution de champions mondiaux, à nos choix sectoriels (...) et à notre position de leader dans la tech européenne", indiquent ses dirigeants dans un communiqué, à l'occasion d'une journée investisseurs.

Eurazeo, qui a près de 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion, s'intéresse particulièrement aux services aux entreprises, aux services financiers de spécialité, à la santé, à la transition climatique et aux nouvelles tendances de consommation et veut "renforcer (son) offre en matière de fonds à impact (environnemental et social) positif, qui rencontrent une forte demande des clients institutionnels et particuliers", selon le communiqué.

Eurazeo compte entre 2024 et 2027 sur une progression des encours "supérieure à la croissance du marché", lequel devrait croître d'environ 11% par an. La direction entend parallèlement "améliorer (l')efficacité opérationnelle" et limiter les coûts. Elle veut en conséquence "générer une croissance dynamique du résultat d'exploitation".

Le groupe veut des engagements moins gourmands en capital. Il entend limiter ses investissements et générer environ 4 milliards d'euros de capital sur la période, avec 7 milliards de cessions et 3 milliards de réinvestissements.

Les actionnaires devraient récupérer 2,3 milliards d'euros, via des dividendes et des rachats d'actions, selon le communiqué.