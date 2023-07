Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: closing final du fonds Smart City Fund II information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce le closing final du fonds Eurazeo Smart City Fund II, à 400 millions d'euros, dépassant l'objectif initial, fonds qui a reçu le soutien de fonds souverains et d'institutions de développement, dont Bpifrance, ainsi que de 18 corporates en Europe et en Asie.



Ce fonds, dédié à l'investissement dans les nouvelles technologies et l'innovation numérique pour les villes durables, met l'accent sur les secteurs clés de l'économie bas carbone tels que l'énergie, la mobilité, la logistique, le bâtiment et les technologies industrielles.



L'équipe d'investissement cible principalement des entreprises ayant un impact environnemental vérifiable en Europe, mais aussi en Asie, en Israël et en Amérique du Nord. Smart City Fund II est déjà actif avec plusieurs premiers investissements, comme Electra.





