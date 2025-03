Eurazeo : closing final de son programme Eurazeo Capital V

AOF - EN SAVOIR PLUS

EC-V se concentre sur l'Europe et l'Amérique du Nord, avec des investissements en fonds propres se situant entre 200 et 350 millions d'euros. En outre, l'équipe propose systématiquement à ses partenaires des programmes dédiés de co-investissement.

Le fonds est déjà déployé à hauteur de 50% dans ses trois secteurs cibles. EC-V a réalisé ou annoncé six transactions dans des entreprises leaders de leur segment.

(AOF) - Eurazeo a annoncé le closing final de son programme Eurazeo Capital V (EC-V) avec environ 3 milliards d'euros d'engagements cumulés, dépassant ainsi son objectif. La société d'investissement souligne que ce closing "représente une étape importante pour la stratégie mid-large buyout (MLBO)." MLBO est stratégiquement positionné comme partenaire pour des sociétés leader du mid-market dans trois secteurs, offrant des perspectives de croissance solide : Tech-Enabled Business Services, Financial Services, et Healthcare & Life Sciences.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.