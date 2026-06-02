Eurazeo-Closing du fonds de dette privée à un record de €3,9 mds

Eurazeo EURA.PA a annoncé mardi avoir finalisé le "closing" de son fonds de dette privée (EPD VII) à un niveau record de 3,9 milliards d'euros, au-delà de l'objectif initial de 3 milliards d’euros du groupe d'investissement français.

Les investisseurs internationaux, notamment nord-américains et asiatiques, représentent plus de 60% des engagements, déclare Eurazeo dans un communiqué.

"Avec déjà plus de 70 sociétés financées en Europe, EPD VII est déployé à hauteur de 65 %, soit 2,5 milliards d’euros engagés" précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)