Eurazeo : closing de 706 millions d'euros pour son programme dédié à l'infrastructure de transition

AOF - EN SAVOIR PLUS

En allouant environ 60% du capital levé à un portefeuille de six entreprises opérant des infrastructures de transition, ETIF a déployé des capitaux tout au long du processus de collecte de fonds. Le portefeuille d'ETIF contribue au double objectif de générer des rendements attractifs de type value-add pour ses investisseurs, tout en visant la neutralité nette carbone d'ici 2040.

(AOF) - Eurazeo annonce que son tout premier programme dédié à l’infrastructure de transition a atteint son closing final à 706 millions d’euros d'engagements cumulés de la part d'investisseurs institutionnels provenant d’Amérique du Nord, de la région EMEA et de France. Le montant du dernier closing dépasse de plus de 40 % l'objectif initial de 500 millions d’euros, seulement 20 mois après le premier closing,

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.