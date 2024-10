Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: cession de 22 hôtels par Grape Hospitality information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Eurazeo fait savoir que Grape Hospitality, participation détenue à 70 %, a cédé un portefeuille de 22 hôtels situés en France.



Ce portefeuille, représentant la majeure partie des hôtels économiques de Grape Hospitality, est acquis par un consortium formé par un opérateur hôtelier et un investisseur immobilier.



Cette opération stratégique marque une étape majeure dans le développement de Grape Hospitality, permettant au Groupe de se recentrer sur les segments upper midscale et upscale.



Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie définie par l'équipe Real Estate d'Eurazeo et le management de Grape Hospitality visant à transformer le Groupe et développer son portefeuille via des repositionnements opérationnels et immobiliers, tout en se

diversifiant sur des segments innovants.





