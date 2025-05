Eurazeo: cession d'Albingia finalisée information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 09:22









(CercleFinance.com) - Eurazeo indique avoir finalisé la cession d'Albingia, acteur de référence en France dans l'assurance de risques d'entreprises, à un consortium mené par La Financière de Blacailloux (Fiblac), holding de la famille Chamoin.



Avec cette cession, Eurazeo affirme 'illustrer sa stratégie de sélection et d'accompagnement de sociétés leaders du mid-market, dotées de fondamentaux solides et d'un positionnement distinctif dans des secteurs à forte croissance'.



La société d'investissement ajoute que cette transaction génère un retour brut de 2,2 fois 'cash-on-cash' (comprenant les dividendes déjà perçus), avec environ 325 millions d'euros de produit brut de cession revenant au bilan d'Eurazeo.





