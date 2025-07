Eurazeo: cède sa participation dans Cognigy à NICE information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 12:54









(Zonebourse.com) - Eurazeo annonce la cession de sa participation dans Cognigy à NICE Ltd., valorisant l'entreprise à environ 955 millions de dollars.



Cette opération vise à combiner les technologies d'IA conversationnelle de Cognigy avec la plateforme CXone Mpower de NICE, pour créer une nouvelle génération de solutions clients pilotées par l'IA.



Eurazeo avait investi via son fonds Growth en juin 2024 lors d'un tour de série C de 100 millions de dollars, et a depuis activement soutenu la croissance stratégique de Cognigy.



La finalisation reste soumise aux autorisations réglementaires.





Valeurs associées EURAZEO 54,5500 EUR Euronext Paris -1,18%