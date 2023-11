Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: bon démarrage pour une levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce un premier closing du fonds Eurazeo Capital V à 2,3 milliards d'euros, dont environ 600 millions provenant de tiers, 'marquant une étape importante dans la transformation du groupe vers la gestion pour compte de tiers'.



'Ce premier succès illustre la pertinence du positionnement de cette stratégie centrée sur le mid-market européen, dans des secteurs porteurs tels que les services aux entreprises, la santé, les services financiers spécialisés et la technologie', ajoute la société.





