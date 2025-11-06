Eurazeo augmente de 5% sur actifs sous gestion sur 12 mois
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 09:37
Au cours des 9 premier mois de 2025, la société affirme avoir continué de gagner des parts de marché, sa collecte auprès de ses clients ayant atteint 3,2 MdsEUR, en progression de 4% sur un an dans un marché mondial en baisse de plus de 10%.
Eurazeo ajoute poursuivre l'exécution dynamique de son plan de rotation d'actifs, avec des réalisations totales de 2,2 MdsEUR sur 9 mois, en incluant les cessions annoncées au 3e trimestre et réalisées en octobre (CPK et UPD).
'Cette capacité à faire tourner les actifs est devenue un facteur compétitif clé pour nos clients et permet également au groupe de poursuivre sa politique dynamique de retour aux actionnaires', commentent ses co-CEO Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing.
