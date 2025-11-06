Eurazeo anticipe plus de 4 milliards d'euros de collecte auprès de tiers en 2025

(AOF) - Sur les neuf premiers mois de l'année, Eurazeo a collecté 3,2 milliards d'euros auprès de tiers, en progression de 4%. "La collecte dépassera 4 milliards d'euros en 2025 dans un marché en baisse, confirmant les gains de parts de marché," a souligné la société d'investissement. Dans le détail, la collecte en Private Equity a atteint 1,38 milliard d'euros, un montant en progression de 38% sur un an. L'activité de Private Debt a attiré 885 millions d'euros, en repli de 9% sur un an. Sur le segment Wealth Solutions, la société française a collecté 676 millions d'euros (+7%).

Hausse de 5% des encours

Les actifs sous gestion ont augmenté de 5%, à 37,4 milliards d'euros, dont une progression de 11% pour les tiers, à 28 milliards d'euros. Ce montant comprend 5,2 milliards d'euros de drypowder. Les encours provenant du bilan ont baissé de 9%, à 9,35 milliards d'euros.

Les actifs générant des commissions ont augmenté de 7%, à 27,9 milliards d'euros, dont une augmentation de 11% pour des tiers, à 20,5 milliards d'euros.

Les commissions de gestion sont en hausse de 1,2%, à 316,2 millions d'euros, dont une augmentation de 3% pour les tiers, à 230,2 millions d'euros. Les commissions de performance ont reculé de 12%, à 10,2 millions d'euros. "Certains fonds du groupe se rapprochent des taux de distribution permettant la reconnaissance de commissions de performance plus significatives," souligne Eurazeo.

S'agissant de la rotation des actifs, les réalisations sur les neuf premiers mois de 2025 s'élèvent à 2,2 milliards d'euros, en incluant les cessions annoncées au troisième trimestre et réalisées en octobre (CPK et UPD). Eurazeo a par ailleurs déployé 3,9 milliards d'euros depuis le début de l'année.

La société souligne qu'elle "dispose d'importantes marges de manœuvre pour réaliser ses investissements futurs : drypowder d'environ 5,2 milliards d'euros en provenance de tiers et engagements du bilan dans les fonds à hauteur de 2 milliards d'euros".

Au 30 septembre 2025, l'endettement financier net s'élève à 1,6 milliard d'euros, dont en particulier 1,4 milliard d'euros au titre des différentes lignes de financement disponibles. Cet endettement correspond à un niveau de gearing de 23%.