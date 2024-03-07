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Eurazeo affiche un résultat net consolidé en 2023 à 1,85 md d'euros
information fournie par Reuters07/03/2024 à 07:07

Eurazeo SE EURA.PA :

* LE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ EN 2023 S'ÉTABLIT À 1,85 MD EUROS CONTRE EUR 701 MILLION IL Y A UN AN

* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À FIN DÉCEMBRE S’ÉTABLIT À EUR 1,82 MD

* LES ACTIFS SOUS GESTION (ASSETS UNDER MANAGEMENT OU AUM) À FIN DÉCEMBRE S’ÉLÈVENT À EUR 35 MDS, EN HAUSSE DE +9%

* EN 2023, LES RÉALISATIONS DU GROUPE S’ÉLÈVENT À EUR 1,3 MD

* LES DÉPLOIEMENTS DU GROUPE TOTALISENT EUR 3,9 MDS EN 2023 CONTRE EUR 4,9 MDS EN 2022

* PROPOSITION D'UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 2,42 EUR PAR ACTION (+10% PAR RAPPORT À 2022)

* PERSPECTIVES CONFIRMÉES

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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