Eurazeo affiche un résultat net consolidé en 2023 à 1,85 md d'euros

Eurazeo SE EURA.PA :
* LE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ EN 2023 S'ÉTABLIT À 1,85 MD EUROS CONTRE EUR 701 MILLION IL Y A UN AN
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À FIN DÉCEMBRE S’ÉTABLIT À EUR 1,82 MD
* LES ACTIFS SOUS GESTION (ASSETS UNDER MANAGEMENT OU AUM) À FIN DÉCEMBRE S’ÉLÈVENT À EUR 35 MDS, EN HAUSSE DE +9%
* EN 2023, LES RÉALISATIONS DU GROUPE S’ÉLÈVENT À EUR 1,3 MD
* LES DÉPLOIEMENTS DU GROUPE TOTALISENT EUR 3,9 MDS EN 2023 CONTRE EUR 4,9 MDS EN 2022
* PROPOSITION D'UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 2,42 EUR PAR ACTION (+10% PAR RAPPORT À 2022)
* PERSPECTIVES CONFIRMÉES
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(Rédaction de Gdańsk)
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