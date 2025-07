Eurazeo affiche 2,07 milliards d’euros de collecte au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, Eurazeo a enregistré une collecte auprès de tiers en repli de 2% sur un an, à 2,07 milliards d’euros. Dans le détail, la collecte en Private Equity a atteint 1,18 milliard d’euros, un montant multiplié par près de 3 sur un an. L’activité de Private Debt a attiré 885 millions d’euros, en repli de 44% sur un an. Sur le segment Wealth Solutions, la société française a collecté 479 millions d’euros (+6%).

Les actifs sous gestion ont augmenté de 4% à 36,8 milliards d'euros, dont 27,5 milliards d'euros (+10% sur 12 mois) pour compte de tiers. La société d'investissement dispose de 5,5 milliards d'euros de " drypowder ". Les encours provenant du bilan ont reculé de 10% à 9,315 milliards d'euros.

Les actifs sous gestion générant des commissions ont atteint 27,8 milliards d'euros, en hausse de 8% au total et de 10% pour les tiers.

Les commissions de gestion ont augmenté de 3% à 211 millions d'euros, dont 153 millions d'euros (+5%) pour compte de tiers et 58 millions d'euros (-2%) pour les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo.

Les fee related earnings (FRE), qui mesurent le résultat récurrent de l'activité, ont atteint 73,3 millions d'euros, contre 71,2 millions d'euros au premier semestre 2024. La marge de FRE est ressortie stable à 34,8%.

Les cessions réalisées et annoncées représentent environ 12 % du portefeuille du bilan, contre 9% sur la même période en 2024.

À fin juin 2025, la valeur nette du portefeuille d'investissement a reculé de 6%, à 7,373 milliards d'euros, en raison de la baisse (–1%) de la juste valeur du portefeuille hors effet de change, d'un impact devises important (-2%), principalement lié au dollar, et d'un effet périmètre (-3%) lié aux cessions.

" La rotation des actifs du bilan est, comme annoncé, en hausse pour la deuxième année consécutive, et plusieurs opérations sont envisagées pour le second semestre. Ces flux financiers permettront de poursuivre l'amélioration des retours aux actionnaires, notamment via l'accélération prévue du programme de rachats d'actions " ont commenté Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs.

Au cours du premier semestre 2025, le groupe a racheté un peu plus de 1,783 million d'actions pour 120 millions d'euros, avec un effet relutif pour les actionnaires (+2%). Eurazeo prévoit d'en racheter pour 400 millions d'euros cette année.

Points clés

- Société d'investissement créée en 2001 avec plus de 600 entreprises en portefeuille ;

- 36,1 Mds€ d’actifs sous gestion, dont 72 % pour compte de tiers et 28 % en compte propre, investis à 69 % dans le private equity, 26 % dans la dette privée et le reste dans l'immobilier ;

- Ambition 2026-2028 d’ un doublement des actifs sous gestion :

- 3 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 11 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE,

- 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds,

- 2 enjeux complémentaires : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

- Capital structuré par pactes entre JC Decaux holding (19,6 %), la famille Michel David-Weill (9,6 %), la famille Solages (5,4 %), la famille Richardson (3,8 %) et la famille Guyot (0,4 %), Jean-Charles Decaux présidant le conseil de surveillance de 14 membres, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing co-présidant le directoire aux côtés de Sophie Flak.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation de capital visant la réduction progressive du poids du bilan dans les fonds,

- équilibre du portefeuille : aucune société ne représente plus de 10 % de l'ANR et la part des sociétés cotées est limitée à 6 % ;

- rotation d’actifs devant générer un capital excédentaire de l’ordre 4 Mds€ environ, les cessions d’actifs représentant, historiquement, 20 à 25 % du portefeuille chaque année,

- croissance et diversification des franchises clients pour accélérer les levées de fonds, notamment dans la transition énergétique,

- forte progression des actifs sous gestion (collecte en hausse de 4,3 Mds€ en 2024 dont 941 M€ en gestion de fortune) ou générant des commissions,

- plateforme de mutualisation allant des supports aux expertises pour absorber la hausse des volumes gérés, avec l’aide de l’intelligence artificielle et de la digitalisation, l’innovation étant pilotée par un comité dédié dans le conseil de surveillance ;

- Stratégie environnementale “O +“ applicable aux 350 sociétés en portefeuille et visant la neutralité carbone en 2040 avec un focus sur la biodiversité :

- 96 % des fonds actifs éligibles à la taxonomie européenne,pact,

- 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone,

- levées de fonds pour les 8 véhicules à impact dont EPBF, ETIF et Biofund IV,

- 4,3 Mds€ investis dans le climat et l’inclusion sur toutes les stratégies ;

- Bilan sain, avec un ratio de dette nette (1,3 Md€) sur fonds propres de 17 %.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué, de 107,8 € par action fin 2024 et 109,6 € hors sociétés non cotées en portefeuille à fin mars, à comparer au cours de Bourse ;

- Vers des cessions supérieures aux déploiements en 2025 (800 M€ investis à fin mars, en dette privée et secondaire et directement et plus de 700 M€ cédés à fin mai), ;

-Impact des droits de douane aux Etats-Unis : exposition limitée à 5 % de la valeur du portefeuille ;

- Objectifs 2024-27 :

- croissance annuelle des encours de + 11 %, dont 20 % en « wealth »,

- croissance annuelle des commissions de gestion de + 15 %,

- retour aux actionnaires de 2,3 Mds€, dont 800 M€ environ en dividendes ordinaires et 1,5 Md€ de rachat d’actions ;

- Anticipations 2026-28 : doublement des actifs sous gestion à 60 Mds€ et marge de 35-40 % :

- Dividende 2024 en hausse à 2,65 € et programme de rachat d’actions de 400 M€, avec engagement de 600 M€ au titre de 2025.