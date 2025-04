Eurazeo: acquiert le solde du capital de Kurma Partners information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 18:26









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'acquisition du solde des titres de Kurma Parners, société de gestion française spécialisée dans les biotechnologies et l'innovation médical et disposant de près de 600 ME d'actifs sous gestion.



Cette opération fait suite à sa prise de participation majoritaire (70,6 %) en 2021, conformément aux accords signés à l'époque.



Depuis 2021, Eurazeo, investisseur historique de Kurma, a déjà engagé près de 100 ME dans ses fonds et apporté son soutien opérationnel ainsi que l'accès à sa plateforme international. Le groupe continuera de soutenir activement le développement de Kurma Partners.



' L'innovation en santé est un secteur stratégique pour Eurazeo. Cette acquisition renforce notre plateforme sur les phases précoces, tout en préservant l'ADN entrepreneurial et l'autonomie de Kurma Partners', ont souligné Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs d'Eurazeo.







Valeurs associées EURAZEO 64,2000 EUR Euronext Paris +1,90%