Eurazeo accompagne Materrup dans sa levée de fonds

(AOF) - Eurazeo, via son fonds Smart City, et EIC Fund accompagnent Materrup dans sa levée de fonds de 26 millions d’euros (29 millions de dollars), avec la participation des investisseurs historiques, UI investissement, Aquiti, IRDI et Argiduna Capital. Dans un contexte de décarbonation de l'industrie cimentière et du secteur de la construction, via cette levée de fonds, Materrup accompagnera le déploiement de la technologie CCC de ciment circulaire et bas carbone à base d'argile non calcinée et accélérera le déploiement de ses unités de production sur le territoire français et en Europe.

Materrup intègre à son capital Eurazeo, via son fonds Smart City, et EIC Fund aux côtés des investisseurs historiques, UI investissement, Aquiti, Irdi et Argiduna capital.

Ces nouveaux investisseurs de premier plan permettront à Materrup d'étendre sa plateforme technologique multi-brevetée à l'international et d'accélérer son déploiement industriel dans les pays européens, en partenariat avec les industriels du ciment, du béton et de la construction.

