Eurazeo : 944 millions d’euros de collecte trimestrielle et hausse de 7% des encours

(AOF) - Eurazeo a enregistré une collecte auprès de tiers multiplié par 4 sur un an à 944 millions d’euros. Dans le détail, la collecte en Private Equity a atteint 491 millions d’euros, un montant également multiplié par 4. L’activité de Private Debt a attiré 5 fois plus d’argent qu’il y a un an à 447 millions d’euros. Sur le segment Wealth Solutions, la société française a collecté 307 millions d’euros (+90%) auprès de la clientèle de particuliers.

" Cette activité enregistre les premiers succès hors de France, notamment une campagne réussie avec Belfius en Belgique, et la signature de partenariats de distribution en Allemagne, en Suisse et en Italie ", précise Eurazeo.

Les actifs sous gestion du groupe ont augmenté de 7% à 36,8 milliards d'euros, dont 26,7 milliards d'euros (+12% sur 12 mois) pour compte de tiers. La société d'investissement dispose de 5,7 milliards d'euros de " drypowder ". Les encours provenant du bilan ont reculé de 5% à 10,6 milliards d'euros.

Les actifs sous gestion générant des commissions à 27,5 milliards d'euros, sont en hausse de 9% au total et de 12% pour le compte de tiers.

Les commissions de gestion ont augmenté de 9% à 107 millions d'euros, dont 78 millions d'euros (+13%) pour compte de tiers et 29 millions d'euros (-1%) pour les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo. " Les commissions de performance sont limitées, aucune réalisation d'envergure n'ayant été réalisée sur le trimestre ", signale la société d'investissement. Elles s'élèvent à 2 millions d'euros.

Les déploiements du groupe totalisent 0,8 milliard sur le premier trimestre 2025, contre 0,4 milliard sur la même période en 2024. " Les déploiements sont très actifs en dette privée et en secondaire en ligne avec le dynamisme des levées de fonds ", précise Eurazeo.

Les réalisations du groupe s'élèvent à 0,2 milliard d'euros (0,4 milliard au premier trimestre 2024). En tenant compte de la finalisation le 13 mai 2025 de la cession d'Albingia (annoncée en décembre 2024) pour environ 485 millions d'euros (dont 325 millions d'euros pour le bilan), les cessions pour la gestion d'actifs à date dépassent 0,7 milliard.

Eurazeo a indiqué que les " impacts directs potentiels de la hausse des barrières douanières aux Etats-Unis sur les sociétés des portefeuilles dans les différentes stratégies du groupe sont très limités ". Au niveau du seul bilan, les sociétés susceptibles de connaitre un impact direct, moyen ou modéré, représentent moins de 5% de la valeur du portefeuille net.