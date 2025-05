Eurazeo : 944 millions d’euros de collecte pour compte de tiers

AOF - EN SAVOIR PLUS

Eurazeo a indiqué que les " impacts directs potentiels de la hausse des barrières douanières aux Etats-Unis sur les sociétés des portefeuilles dans les différentes stratégies du groupe sont très limités ". En effet, le groupe investit principalement en Europe et dans des secteurs de services non-impactés directement par les droits de douanes. Au niveau du seul bilan, les sociétés susceptibles de connaitre un impact direct, moyen ou modéré, représentent moins de 5% de la valeur du portefeuille net.

Les déploiements du groupe totalisent 0,8 milliard sur le premier trimestre 2025, contre 0,4 milliard sur la même période en 2024. " Les déploiements sont très actifs en dette privée et en secondaire en ligne avec le dynamisme des levées de fonds ", précise Eurazeo.

Les commissions de gestion ont augmenté de 9% à 107 millions d'euros, dont 78 millions d'euros (+13%) pour compte de tiers et 29 millions d'euros (-1%) pour les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo. " Les commissions de performance sont limitées, aucune réalisation d'envergure n'ayant été réalisée sur le trimestre ", signale la société d'investissement. Elles s'élèvent à 2 millions d'euros.

Les actifs sous gestion générant des commissions à 27,5 milliards d'euros, en hausse de 9% au total et de 12%.

(AOF) - Eurazeo a enregistré une collecte auprès de tiers multiplié par 4 sur un an à 944 millions d’euros, dont 307 millions d’euros en Wealth Solutions (+90%). Les actifs sous gestion ont augmenté de 7% à 36,8 milliards d’euros, dont 26,7 milliards d’euros (+12% sur 12 mois) pour compte de tiers. La société d’investissement dispose de 5,7 milliards d’euros de " drypowder ". Les encours provenant du bilan ont reculé de 5% à 10,6 milliards d'euros.

