EURASIA GROUPE : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel

Le 23 décembre 2021 à 17h45, Aubervilliers – EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : FR0010844001), société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d’opérations de promotion immobilière, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2021.

Ce rapport comprend les états financiers semestriels et le rapport d’activité au 30 juin 2021. Il peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : http://www.eurasiagroupe.com/financial-information/20161216131