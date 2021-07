Communiqué de presse EURASIA GROUPE :



Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 : 19,1 M€ Hausse des revenus immobiliers et forte dynamique commerciale dans un contexte économique encore contrasté



Le 26 juillet 2021 à 18h00, Aubervilliers - EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : FR0010844001), société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, publie son chiffre d'affaires réalisé sur le 1er semestre 2021.

En application de l'IAS 17, EURASIA GROUPE précise que le chiffre d'affaires correspond au montant des revenus locatifs et des charges refacturées aux locataires des sociétés consolidées. Sur ce semestre, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 19,1 M€, en hausse de 2,7% par rapport au niveau d'activité enregistré sur le 1er semestre 2020 qui s'était établi à 18,6 M€.