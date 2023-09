Etude Semestrielle HighCo

HighCo

Un S1 2023 conforme aux attentes

Légère progression de la rentabilité

Après avoir publié une MB S1 2023 en très légère croissance de +0,3 % et en ligne avec nos prévisions à 38,43 M€, HighCo a présenté des résultats semestriels conformes à nos attentes. Le RAO ajusté ressort ainsi à 10,0 M€, en hausse de +0,4 %, traduisant toujours la bonne maîtrise des coûts par le groupe. La progression de la rentabilité s'établit aussi bien en France qu'à l'International. Compte tenu de charges de restructuration en baisse sur le semestre, le ROC s'établit à 9,49 M€ en légère hausse de +1,4 % à PCC. Après un résultat financier positif à 0,36 M€ (vs. -0,17 M€ au S1 2022), et une charge d'impôt de 2,71 M€ (en hausse de +8,8 % vs. S1 2022), le RNPG ajusté ressort en hausse de +6,9 % à 6,32 M€. Le RNPG publié affiche également une hausse de +7,4 % à 6,34 M€, soit un BNPA ajusté sur le semestre de 0,31 € en progression de +9,0 % YoY.

Revue des guidances 2023

A l'occasion de cette publication, le groupe a revu ses guidances pour l'ensemble de l'exercice 2023, à savoir 1/ une légère décroissance de sa MB ; et 2/ une légère progression de sa marge sur RAO.

Nous avons également revu dans ce sens nos estimations de MB et de marge sur RAO pour FY2023 et FY2024.

Innovation et investissements

Au travers de son start-up studio HighCo Venturi, HighCo entend faire émerger, incuber et lancer les solutions d'innovation RetailTech pour accompagner les marques et les retailers dans leurs actions de promotion, actions qui deviennent d'ailleurs encore plus stratégiques dans le contexte inflationniste actuel. Pour 2023, le groupe a prévu un plan d'investissement ambitieux avec des OPEX compris entre 1 et 2 M€, et des CAPEX compris également entre 1 et 2 M€.

Avec ses développements relatifs 1/ au coupon de réduction mobile universel et traité de façon 100% dématérialisée, déjà adopté par Franprix et Casino (HighCo Nifty), 2/ sa plateforme de couponing mobile intelligent (HighCo Coupon AI), et 3/ à son Hub promotionnel et multicanal (HighCo Merely), HighCo continue de poser les jalons de sa croissance future dans le Digital.

Opinion Achat Fort - TP revu à la baisse à 6,25 €

Suite à cette publication, nous avons revu nos estimations pour les prochains exercices. Tout en tenant compte d'un environnement de la grande distribution en mouvement (guerre des prix, concentration, ou encore reprise du groupe Casino), et après mise à jour des données de marché, notre objectif de cours ressort en baisse à 6,25 € (vs. 6,60 € précédemment).

Nous restons confiants dans la capacité d'HighCo à renouer avec la croissance dès 2024, tout en poursuivant à délivrer de solides niveaux de marge dans le futur.

Opinion Achat Fort maintenue.