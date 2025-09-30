Etsy transfère sa cotation boursière du Nasdaq au NYSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché en ligne Etsy ETSY.O a annoncé lundi qu' il allait transférer la cotation de ses actions ordinaires à la Bourse de New York, les négociations devant débuter le 13 octobre.

La société a indiqué qu'elle prévoyait de cesser d'être cotée sur le Nasdaq le 10 octobre.

Les actions d'Etsy, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 6,36 milliards de dollars, ont augmenté de près de 41 % depuis le début de l'année.

Plus tôt dans la journée de lundi, OpenAI s'est associée à Etsy pour lancer le paiement instantané sur ChatGPT, permettant aux utilisateurs d'acheter directement auprès des vendeurs d'Etsy dans le cadre d'un chat afin de stimuler les achats sur la plateforme.

Les actions de la société basée à Brooklyn, New York City, ont clôturé en hausse de 15,8 % à 74,34 $, leur plus haut niveau depuis février 2024 après la nouvelle.

En juillet, Etsy a annoncé un chiffre d'affaires en hausse pour le deuxième trimestre, grâce à une forte demande de produits à bas prix, notamment de produits artisanaux, alors même que le secteur de la vente au détail est confronté à des pressions inflationnistes.