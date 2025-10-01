La Fête de la bière de Munich reprend après un drame familial et une alerte à la bombe

Des plociers et des urgentistes devant devant le site du festival de la bière Oktoberfest de Munich, le 1er octobre 2025 ( AFP / Alexandra BEIER )

Il a probablement tué son père, blessé sa mère et sa fille, incendié et provoqué une explosion dans la maison familiale avant de se suicider: un Allemand qui avait proféré des menaces contre l'Oktoberfest a mis mercredi la police de Munich en émoi et provoqué la fermeture pendant plus de sept heures de la célèbre Fête de la bière de la capitale bavaroise.

Alertée dès l'aube pour un incendie et une explosion dans une demeure du nord de Munich, la police a préféré différer l'ouverture de la fête foraine pour fouiller son immense terrain à la recherche d'explosifs après la découverte d'une lettre du suspect où il menaçait l'Oktoberfest d'"une expérience explosive".

Cet Allemand de 57 ans est soupçonné d'avoir tué son père de 90 ans, blessé grièvement sa mère de 81 ans et plus légèrement sa fille de 21 ans, ont indiqué lors d'une conférence de presse le chef de la police de Munich et son adjoint, Thomas Hampel et Christian Huber.

La mère du suspect, elle-même de nationalité allemande, et sa fille, germano-brésilienne, sont actuellement à l'hôpital, selon la police.

L'auteur présumé de ces actes s'est ensuite donné la mort près d'un lac, non loin du lieu du drame. Découvert grièvement blessé par la police, il a succombé à ses blessures peu de temps après.

Dans le sac à dos du suspect, il y avait des explosifs qui ont dû être désamorcés, a poursuivi la police. Des engins explosifs avaient également été découverts dans la maison.

- Doutes sur sa paternité -

Une zone bloquée par la police autour d'une camionnette incendiée près du lieu où une explosion a été entendue à l'intérieur d'une maison incendiée, le 1er octobre 2025 à Munich ( AFP / Alexandra BEIER )

A l'origine du drame, les doutes du suspect sur sa paternité: il estimait ne pas être le père de sa fille de 21 ans, a indiqué le ministre bavarois de l'Intérieur, Joachim Herrmann, lors de la conférence de presse avec la police de Munich.

Après avoir obtenu confirmation que sa fille était bien la sienne, le suspect avait jugé ce test "erroné" et qualifié l'institut qui avait procédé aux examens de "corrompu".

Inconnu des services de police, cet homme "n'aurait apparemment pas voulu accepter la situation", a constaté M. Herrmann. "Même si cela semble incompréhensible, il s'agirait apparemment uniquement d'un conflit familial", a-t-il dit.

Après ce drame familial, la police bavaroise a préféré ne pas prendre de risques et retarder l'ouverture de l'Oktoberfest qui sous un soleil radieux promettait d'être largement fréquentée.

Elle accueille chaque jour des centaines de milliers de personnes.

Considérée comme la plus grande fête foraine du monde, elle commence habituellement en semaine à 10h00 et finit à 23h00 heure locale.

Mais les autorités ont préféré fouiller de fond en comble avec des chiens renifleurs l'immense prairie couverte de tentes bavaroises et de stands vendant à profusion bières et saucisses à des visiteurs du monde entier.

Les personnes employées pour l'événement, qui se déroule cette année du 20 septembre au 5 octobre, avaient été sommées de quitter les lieux.

Un passant regarde le site de l'Oktoberfest, la grande Fête de la bière à Munich, fermé aux touristes après des menaces sur sa sécurité le 1er octobre 2025 à Munich (sud de l'Allemagne) ( AFP / Alexandra BEIER )

Dans une publication sur Instagram, le maire de Munich, Dieter Reiter, qui avait évoqué dans la matinée un "danger pour l'Oktoberfest", a annoncé en fin d'après-midi que l'ordre de fermeture était levé.

"L'Oktoberfest rouvre aujourd'hui à partir de 17h30" après le "feu vert" donné par la police, a-t-il dit.

Il y a 45 ans, le 26 septembre 1980, un attentat attribué à l'extrême droite avait fait 13 morts et plus de 200 blessés à l'Oktoberfest.

En 2024, la Fête avait accueilli 6,7 millions de visiteurs.