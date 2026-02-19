 Aller au contenu principal
Etsy renoue avec la croissance, le titre brille en Bourse
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 17:03

La plateforme américaine de vente d'articles créatifs Etsy brille ce jeudi à la Bourse de New York après avoir renoué avec la croissance sur le quatrième trimestre 2025, une tendance favorable qui devrait a priori se prolonger durant tout l'exercice 2026.

La place de marché en ligne, spécialisée dans la commercialisation d'articles faits main et de produits vintage, indique avoir enregistré des facturations totales (GMS) de 3,59 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, soit une hausse de 2,4%, dont 1,3% à taux de changes constants.

En tenant compte de l'acquisition du site d'achat d'instruments de musique Reverb, son activité ressort toutefois en baisse de 3,8% d'une année sur l'autre.

A 881,6 millions de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel - hors Reverb - s'inscrit en progression de 6,6%, une hausse qui se limite à 3,5% en tenant compte du rachat de Reverb.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté s'établit à 222,5 millions de dollars, contre 250,6 millions un an plus tôt, pour un profit net de 110,7 millions, là encore en baisse par rapport aux 129,9 millions dégagés un an plus tôt.

Concernant 2026, le groupe basé à Brooklyn (New York) dit tabler sur une légère amélioration de ses facturations totales cette année, avec des progrès notables prévus à chaque trimestre.

Sa marge opérationnelle (Ebitda) ajustée devrait quant à elle s'établir entre 28% et 30% au cours du premier trimestre, comme sur l'ensemble de l'exercice.

Autre bonne nouvelle selon les analystes, Etsy va céder à son rival eBay sa plateforme de vêtements d'occasion Depop, très populaire auprès de la Génération Z et des "millenials", pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire.

"Ce périmètre recentré va faciliter le retour à la croissance ainsi qu'une amélioration des marges", commente ce matin un analyste.

Suite à ces annonces, le titre Etsy prenait 9,6% jeudi matin sur le Nasdaq, après avoir bondi de plus de 12% au plus haut de la matinée. Du fait de la récente correction des valeurs américaines de la tech, il perd encore plus de 13% depuis le début de l'année.

