Etsy renoue avec la croissance, le titre brille en Bourse
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 17:03
La place de marché en ligne, spécialisée dans la commercialisation d'articles faits main et de produits vintage, indique avoir enregistré des facturations totales (GMS) de 3,59 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, soit une hausse de 2,4%, dont 1,3% à taux de changes constants.
En tenant compte de l'acquisition du site d'achat d'instruments de musique Reverb, son activité ressort toutefois en baisse de 3,8% d'une année sur l'autre.
A 881,6 millions de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel - hors Reverb - s'inscrit en progression de 6,6%, une hausse qui se limite à 3,5% en tenant compte du rachat de Reverb.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté s'établit à 222,5 millions de dollars, contre 250,6 millions un an plus tôt, pour un profit net de 110,7 millions, là encore en baisse par rapport aux 129,9 millions dégagés un an plus tôt.
Concernant 2026, le groupe basé à Brooklyn (New York) dit tabler sur une légère amélioration de ses facturations totales cette année, avec des progrès notables prévus à chaque trimestre.
Sa marge opérationnelle (Ebitda) ajustée devrait quant à elle s'établir entre 28% et 30% au cours du premier trimestre, comme sur l'ensemble de l'exercice.
Autre bonne nouvelle selon les analystes, Etsy va céder à son rival eBay sa plateforme de vêtements d'occasion Depop, très populaire auprès de la Génération Z et des "millenials", pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire.
"Ce périmètre recentré va faciliter le retour à la croissance ainsi qu'une amélioration des marges", commente ce matin un analyste.
Suite à ces annonces, le titre Etsy prenait 9,6% jeudi matin sur le Nasdaq, après avoir bondi de plus de 12% au plus haut de la matinée. Du fait de la récente correction des valeurs américaines de la tech, il perd encore plus de 13% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|48,320 USD
|NYSE
|+9,77%
A lire aussi
-
La BCE inflige une amende de 12,2 millions d'euros à JPMorgan pour déclaration erronée des exigences en matière de fonds propres
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La Banque centrale européenne a infligé une amende de 12,18 millions d'euros (14,32 millions ... Lire la suite
-
Les parlementaires allemands sont divisés sur l'acquisition pour l'armée allemande de drones de combat fabriqués par deux starts-up, en raison de la présence au capital de l'une d'entre elles de Peter Thiel, proche de Donald Trump. Mercredi prochain, la commission ... Lire la suite
-
Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé jeudi des prévisions modestes pour 2026 et dit viser un Ebitda consolidé de 490 à 530 millions d'euros et un chiffre d’affaires consolidé de 740 à 780 millions d'euros, après avoir publié ses résultats annuels en ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a dit jeudi se donner "dix jours" pour décider si un accord avec l'Iran était possible, avertissant que dans le cas contraire, "de mauvaises choses" se produiraient. Washington et Téhéran, qui ont renoué le dialogue début février ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer